Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию гандбола России. По информации источника, Трефилов госпитализирован в одну из московских клиник, его состояние стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

«Мы надеемся, что наш прославленный наставник вернется в строй максимально быстро, тем более что опыт и помощь опытного тренера будут очень полезны нашей женской сборной на чемпионате Европы в декабре», — гласит сообщение.

Отметим, за последние сутки в России было зафиксировано еще 16 202 новых случая заболевания коронавирусом.

По официальным данным, на утро 28 октября в стране выявлено 1 563 976 заболевших в общей сложности, активных случаев — 365 740. За последний день полностью выздоровел 12 361 человек, 346 человек умерло. Выздоровело за все время пандемии 1 171 301 человек, умерло 26 935 пациентов.