Новичок петербургского СКА Оскар Фантенберг поделился впечатлениями от своего перехода в армейский клуб.

По словам Фантенберга, когда он выступал за «Сочи», он помнит игру против СКА в Петербурге, и тогда было сложно. Игрок отметил, СКА – топ-клуб с отличной организацией, и он рад возможности выступать за армейцев.

«Последние три года я отыграл в НХЛ. Считаю, что это был отличный опыт, и надеюсь, что за это время многому научился и стал сильнее как игрок», – сказал Фантенберг, слова которого приводит официальный сайт СКА.

Шведский хоккеист добавил, что через две недели уже сможет играть.

Напомним, Фантенберг стал игроком СКА вчера, 27 октября. Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года. Последние три сезона Фантенберг провел в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Ванкувер».