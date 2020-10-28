Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что на матч 13-го тура российской премьер-лиги с «Уралом» будет допущено не более 25% зрителей.

«Нам разрешено пускать на домашние матчи до 50% зрителей. Но мы в «Уфе» приняли решение, что на ближайшем домашнем матче с «Уралом» мы пустим не более 25% зрителей. Это решение было принято в клубе. С таким количеством мы соблюдем все нормы рассадки и социальной дистанции», – сказал Шайбеков, слова которого приводит Sport24.

Отметим, матч между «Уфой» и «Уралом» в рамках 13-го тура чемпионата России состоится 1 ноября.

Ранее сообщалось, что все матчи российской премьер-лиги в Москве будут проходить без зрителей, начиная с 13-го тура. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации