Баскетбольный «Зенит» в четверг проведет первый матч после массовой вспышки коронавируса в команде. Коллектив Хави Паскуаля не играл с 10 октября — именно в этот день в прекрасном стиле была повержена испанская «Барселона».

Уже тогда в «Зените» были выявлены первые заболевшие — четыре человека не сыграли против испанцев. Скоро стало понятно, что инфицированных уже больше. С вирусом слег и тренерский штаб, и большая часть ротации. Стало понятно, что играть таким составом нельзя. В результате, «Зенит» заявил, что не полетит в Испанию на матчи с «Валенсией» и «Басконией». Сначала петербуржцам были засчитаны технические поражения, однако затем совет Евролиги собрался и поменял регламент: все «технари» были отменены, а матчи перенесены.

В итоге, «Зенит» так и идет в Евролиге без поражений, победив в двух матчах из двух. Пока петербургский клуб остается единственной командой в турнире, которая еще не знает поражений. «Химки», например, проиграли все пять матчей в Евролиге. Не блещет и ЦСКА, у которого три неудачи в пяти встречах. «Зениту» же позволили перенести еще одну встречу против «Милана», после чего команда полностью выздоровела и готова выходить на площадку.

Понятно, что выступление «Зенита» после коронавирусной паузы может сильно отличаться. Игрокам предстоит заново набирать форму, поскольку многие из них не тренировались две недели. Первым соперником «Зенита» станет греческий «Панатинаикос», который пока выступает в Евролиге с 50 процентным успехом — две победы в четырех встречах.

Отметим, что «Панатинаикос» оказался одним из тех, кто дважды положил на лопатки «Зенит» в прошлом сезоне. Сначала победил в «СИБУР Арене» с разницей в 10 очков, а затем еще крупнее взял вверх на своей площадке. Одним из новичков в составе гостей в этом сезоне стал бывший форвард «Зенита» рыжеволосый Ааон Уайт, проведший один сезон в стане команды, которую возглавлял еще Василий Карасев.

Следом за «Панатинаикосом» «Зениту» предстоит плотный график встреч. И без переносов «Зениту» нужно было сыграть сразу 9 матчей в ноябре — в Евролиге и Единой лиги ВТБ. А еще добавляется перенесенная встреча с «Миланом», которая пройдет 11 ноября. Десять матчей за 30 дней, да еще и после болезни, — это серьезная проверка команды на прочность и чуть ли не ключевой отрезок, который задаст тон всему сезону.