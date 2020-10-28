В матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сыграет против загребского «Динамо».

Встреча, которая будет проходить в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена», начнется в 20:55 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет румынский арбитр Раду Петреску. Помогать Петреску будут судьи на линиях Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу, четвертым рефери назначен Марцел Бирсан.

В игре первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА упустил победу с австрийским «Вольфсбергом». Матч состоялся на арене «Вёртерзе» в Клагенфурте и закончился со счётом 1:1. Гол в составе армейцев забил аргентинец Адольфо Гайч.

Загребский клуб в первом туре разошелся миром с роттердамским «Фейеноордом» — матч закончился нулевой ничьей.

В данный момент у всех трех клубов в группе К равное количество очков — по одному.