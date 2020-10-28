Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Об этом сообщает «Чемпионат», который ссылается на источник в немецком клубе и собеседника в стане казанцев.

По информации источника в «Боруссии», за Хвичей следят не в первый раз, но на этот раз речь идёт о детальном изучении возможности купить игрока. Отмечается, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем. Кроме того, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу.

«Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия прошлым летом мог стать футболистом «Краснодара». Южане были готовы заплатить за грузинского игрока десять миллионов евро, но клуб из Казани ответил отказом.