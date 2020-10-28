Natus Vincere встретятся с NiP в рамках онлайн турнира BLAST Premier Fall Series 2020 по CS:GO. Коллектив Александра s1mple Костылева встретится со своими соперниками в 18:30 по московскому времени.

Natus Vincere vs NiP

Российская команда «Рождённые Побеждать» показывает нестабильные результаты и победы с поражениями идут для неё одна за одной в форме зебры. Сначала победа над шведским коллективом NiP 26 октября со счётом 2:0, а затем поражение против OG с аналогичным счётом в обратную сторону.

Пользователи считают, что игроки просто очень сильно устали от онлайн-турниров, тем более новые чемпионаты идут практически на следующий день, после окончания предыдущего.

NiP, в свою очередь, после обидного поражения в близкой игре против своих сегодняшних соперников оправились и обыграли североамериканскую команду Evil Geniuses со счётом 2:0, причём на одной из карт у «Злых Гениев» даже не было шанса.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — blastpremier.