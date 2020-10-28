Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов не примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Напомним, на 16-й минуте матча ЦСКА — «Динамо» произошло столкновение Вячеслава Грулева и Вадима Карпова, по итогам которого у армейца оказался разбит нос. Карпову пришлось покинуть поле, а Грулеву после просмотра ВАР показали желтую карточку.

Позже в ЦСКА сообщили, что у Карпова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

Отметим, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сыграет против загребского «Динамо». Встреча, которая будет проходить в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена», начнется в 20:55 по московскому времени.