Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча против загребского «Динамо».

По словам Бистровича, один раз он играл против «Динамо», но каждый их матч в еврокубках футболист старается смотреть. Хорват отметил, в «Динамо» играют его друзья, которых он хорошо знает по сборной, и Бистрович очень хорошо знает, как они действуют и в атаке, и в обороне.

«После жеребьевки я был очень доволен, потому что хотел сыграть с хорватским клубом. Нам очень приятно играть по два раза в неделю, мне нравится такой ритм. Мало тренируешься и много играешь, это же хорошо. Мне нравится такой интенсивный график», — сказал Бистрович, слова которого приводит «Р-Спорт».

Отметим, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сыграет против загребского «Динамо».

Встреча, которая будет проходить в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена», начнется в 20:55 по московскому времени.