Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к новому сезону.

По словам Транькова, сейчас Тарасова и Морозов готовятся к этапу Кубка России в Казани по плану. Он отметил, у Владимира небольшая травма руки, но Траньков надеется, что черная полоса позади, и пара сможет стартовать в этом сезоне.

Траньков также высказался о выступлении на одном этапе с Бойковой и Козловским.

«Произошли форс-мажорные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса. Они будут учитываться для первых номеров сборной. Да, федерация внесла какие-то коррективы. Наверное, изначально это неправильно было продумано. Нужно было учитывать варианты. По нам это сильнее всего ударило, по Тарасовой и Морозову в парном катании. Потому что пришлось форсировать события, возвращаться в Россию, болеть коронавирусом… Всего этого можно было избежать, если бы были другие опции», — сказал Траньков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, из-за болезни Морозова паре Евгения Тарасова/Владимир Морозов пришлось сняться с первого этапа Кубка России в Сызрани, а также со второго этапа в Москве, поскольку фигуристы не успевали к нему подготовиться.