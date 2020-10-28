Несколько недель назад Valve выступили с большим заявлением относительно турнирных операторов, стримеров и рекламы. По их мнению, стримеры, комментирующие турнир вне турнирного оператора, создают положительную ценность для фанатов и зрителей. На дистанции сам турнир может получить больше внимания от зрителей, пришедших на стримы своих кумиров.

Однако Valve заметила, что этот шаг может привести к краткосрочной потере доходов и снижению монетизации, в следствие чего, не окупаемость.

Именно поэтому было принято решение о создании новых правил. Теперь сторонние стримеры должны придерживаться тех правил, которые выставляют турнирные организаторы, будь то задержка на стриме, интеграции с рекламодателями или вовсе отключение трансляции.

Первыми использовали новые правила ESL. Главными требованиями к своему турниру по Dota 2 ESL One Germany 2020 являлась задержка трансляции от десяти минут и отсутствие какой-либо рекламы.

Сообщество разделилось. Одни считают, что такое решение необходимо, для того, чтобы турнирные операторы зарабатывали деньги и проводили свои турниры и дальше, а другие выражают недовольство на счёт этой ситуации, доказывая, что так в трансляциях исчезает конкуренция, которая необходима для роста качества стримов.

Epic Esports Events 27 октября объявили о втором сезоне EPIC League по Dota 2 и сегодня опубликовали общие правила для независимых стримеров. Теперь необходимо обязательно поставить чат-бота для оповещений об официальной трансляции, поставить 15-минутную задержку и убрать всю рекламу.

Также независимым кастерам необходимо оформить заявку до 2 ноября. В противном случае, на каналы будут применены определённые меры наказания.

Хочет ли сообщество или нет, но данные меры уже присутствуют в киберспортивной жизни турнирных операторов, стримеров и игроков, а киберспорт становится всё более серьёзным направлением.