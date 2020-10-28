Теперь уже бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подал в отставку. Это случилось после увеличившегося давления со стороны влиятельных болельщиков «Барселоны», которые имеют право на кадровые перемены в клубе.

Так называемые «сосьос» должны были провести голосование на стадионе «Ноу Камп» — оставлять Бартомеу до конца срока или увольнять прямо сейчас. Бартомеу понимал, чем закончится это голосование и не хотел быть уволенным до конца срока. Он сослался на коронавирус, что большое число возрастных болельщиков клуба допускать на стадион, где пройдет голосование, опасно. Бартомеу сделал выбор в пользу своей досрочной отставки, сославшись на здоровье сосьос.

Бартомеу уходит на фоне слабых результатов: поражение от «Баварии» 2:8 еще не забыто, а прямо сейчас «Барса» слабо идет в Примере, где потерпела два поражения подряд, находясь на 12-м месте. Президент уходит не выдержав борьбу с Лионелем Месси.

Будучи крайне зависимыми друг от друга, обе стороны не могли не испытать враждебность. По сути, Месси давно уже превратился в неофициального президента клуба, а точнее в короля, у которого есть своя свита. Это Пике, Бускетс и Альба — игроки, которые находятся в клубе почти всю карьеру, имеют огромные контракты и своей коалицией решают многие вопросы внутри команды.

Уже давно ходили слухи о том, что Месси дает свои установки игрокам — после тренерских. Что он может забанить любой трансфер, который может не понравится аргентинцу. Что именно Месси в ультимативной форме пытался вернуть Неймара. Он же запрещал увольнять удобных ему тренеров, невзирая на их результаты. Конечно, такого нет ни в одном клубе. Это огромное давление на официально руководящий орган.

Между тем, руководство само вырастило данную неприкасаемость, регулярно переподписывая контракты с ветеранами на лучших условиях. По сути, это плата за династию — игроки верны клубу, но в то же время копится их авторитет. Вместе с ним у футболистов повышается чувство собственной важности для клуба.

В этой связи, президент и неофициальный президент должны быть за одно. Если этого не происходит — возникает бомба замедленного действия, которая, в конце концов, была взорвана в «Барсе».

Будущему президенту, кто бы он ни был, предстоит делать выбор. Нужно налаживать дипломатию с Месси, либо избавляться от короля и его свиты. Второй вариант видится не самым плохим, учитывая, что возраст каждого из них приближается к футбольной пенсии.