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  • 16:41,  28 октября 2020
ФК "Зенит"
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Малафеев рассказал, какую зарплату он получал в «Зените»

Малафеев рассказал, какую зарплату он получал в &#171;Зените&#187;
Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, какой оклад он получал, когда играл за сине-бело-голубых в конце 90-х.

По словам Малафеева, в 1999 году он зарабатывал в «Зените» полторы тысячи долларов в месяц.

Бывший вратарь отметил, что для тех времен это была хорошая сумма.

«В принципе нормально. Не то чтобы космос, но нормально», — сказал Малафеев, слова которого приводит YouTube-канал «Рашен Football».

Напомним, на протяжении всей игровой карьеры Малафеев защищал ворота петербургского «Зенита». Затем он занимал пост заместителя спортивного директора сине-бело-голубых по общим вопросам.

31 мая 2020 года Вячеслав Малафеев сообщил о том, что он покидает клуб. В своем «Инстаграме» Малафеев написал пост, в котором отметил, что провел в «Зените» 25 лет, больше половины жизни.

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