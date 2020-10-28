Малафеев рассказал, какую зарплату он получал в «Зените»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, какой оклад он получал, когда играл за сине-бело-голубых в конце 90-х.
По словам Малафеева, в 1999 году он зарабатывал в «Зените» полторы тысячи долларов в месяц.
Бывший вратарь отметил, что для тех времен это была хорошая сумма.
«В принципе нормально. Не то чтобы космос, но нормально», — сказал Малафеев, слова которого приводит YouTube-канал «Рашен Football».
Напомним, на протяжении всей игровой карьеры Малафеев защищал ворота петербургского «Зенита». Затем он занимал пост заместителя спортивного директора сине-бело-голубых по общим вопросам.
31 мая 2020 года Вячеслав Малафеев сообщил о том, что он покидает клуб. В своем «Инстаграме» Малафеев написал пост, в котором отметил, что провел в «Зените» 25 лет, больше половины жизни.
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