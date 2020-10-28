Малафеев рассказал, какую зарплату он получал в «Зените»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, какой оклад он получал, когда играл за сине-бело-голубых в конце 90-х.

По словам Малафеева, в 1999 году он зарабатывал в «Зените» полторы тысячи долларов в месяц.

Бывший вратарь отметил, что для тех времен это была хорошая сумма.

«В принципе нормально. Не то чтобы космос, но нормально», — сказал Малафеев, слова которого приводит YouTube-канал «Рашен Football».