Травмы Кузяева: почему «Валенсии» повезло, что футболист остался в «Зените»

У Далера Кузяева было много вариантов в европейских клубах, но футболист не смог договориться ни с одним. Кузяев с его частыми травмами мог бы стать настоящим балластом.