Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус примет участие в этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Имя фигуристки появилось в списке участниц турнира в женском одиночном катании в рамках этапа серии Гран-при — Rostelecom Cup.
Отметим, Эва-Лотта Кийбус заняла последнее вакантное место среди 12 участниц этапа Гран-при России. В соревнованиях примут участие несколько иностранных фигуристок, в числе которых представительница Азербайджана Екатерина Рябова, фигуристка из Армении Анастасия Галустян, фигуристка из Грузии Алина Урушадзе и белоруска Виктория Сафонова.
Среди российских фигуристок в списке участниц турнира значатся Анастасия Гулякова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
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