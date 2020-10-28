Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» — «Панатинаикос» не состоится в срок и будет перенесен на другую дату.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, встречу перенесли по просьбе «Панатинаикоса». На данный момент, клубы вместе с Департаментом баскетбольных соревнований Евролиги разрабатывают варианты изменения даты проведения игры.

Также стало известно, что все купленные на игру билеты будут действительны.

Напомним, «Зенит» и «Панатинаикос» должны были сыграть между собой завтра, 29 октября, в Петербурге на площадке «Сибур-Арены». Этот матч стал бы для «Зенита» первым после долгого перерыва из-за коронавируса, в первых двух турах команда Хави Паскуаля одержала две победы.