Журналист Джейсон Шрайер поделился информацией о том, что сотрудников CD Projekt RED, которые занимаются разработкой одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 перевели на сточасовую рабочую неделю. Данной информацией он поделился в твиттере.

Смотрите, сотрудник CD Projekt RED недавно заявил мне, что их уже перевели на сточасовую рабочую неделю. Другой бывший сотрудник студии только что сказал мне, что встречался с некоторыми друзьями оттуда, и они выглядели «физически больными». Так что идите куда подальше со своим «я тоже много работаю».

Журналист также отметил, что перенос игры на три недели выглядит достаточно необычно и скорее всего будет выпущен глобальный матч в декабре 2020 года, где будет оптимизировано и адаптировано всё, что не успели сделать до релиза.

Ранее cоздатели игры объяснили причину переноса, им нужно подготовить девять тестовых версий Cyberpunk 2077 для каждой платформы. Главной сложностью к достижению этого результата является дистанционная работа из-за короновирусной пандемии.