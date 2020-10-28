Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов передал привет своим поклонникам и хейтерам.

В «Инстаграме» своего тренера Эседа Эмирагаева появился видеоролик, на котором боец передает привет подписчикам в аккаунте.

«Салам всем братьям, всем достойным пацанам», — говорит Хабиб в ролике, после чего тренер предлагает передать соболезнования хейтерам бойца, поскольку их надежды не оправдались.

«Да нет, брат, без них неинтересно, им тоже салам передадим. Если что, извините, чьих сыновей обидел», – сказал Хабиб.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы в бою против американца Джастина Гэтжи на UFC 254. Этот поединок стал третьей защитой титула для Хабиба Нурмагомедова, ранее он победил Конора Макгрегора и Дастина Порье.