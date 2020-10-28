Генеральный директор Team Empire Александер StrangeR Соломонов поделился информацией о внутренней ситуации с составом по Dota 2. Соломонов высказался об изменениях в ростере и причинах распада команды ранее.

Что касается состава по Dota 2, игроки, скажем честно, не очень сочетались друг с другом и банально не все хотели играть вместе. На данный момент в основном составе остаются три игрока — Smiling Knight, sayuw и EcNart. Игроков на мид и офлейн мы тестим уже достаточно долгое время, с вероятностью, близкой к 100%, именно с ними мы выступим на ближайших турнирах.

StrangeR также отметил, что Александр lightless Потапенко не смог подстроиться под игровую мету, где нужно играть более активно и менее жадно. Киберспортсмен хотел играть на первой позиции, а в миде было достаточно некомфортно. Именно поэтому игрок из ключевой фигуры превратился в отстающего для Team Empire.