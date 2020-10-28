Артур Калита, мастер спорта по боксу и действующий тренер:

31 октября в Англии состоится поединок между украинцем Александром Усиком и англичанином Дереком Чисорой.

Что могу сказать о боксерах? Александр Усик — это украинский тяжеловес, олимпийский чемпион по боксу 2012 года, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, который провел 17 боев, одержал 17 побед. 13 его поединков завершились нокаутами.

Дерек Чисора звезд с неба не хватает, но находится на 11 строчке в рейтинге по версии WBC. Скажем так, около-топ. Провел 41 бой, победил в 32-х и 9 раз проиграл.

Что представляет из себя Чисора как боксёр? Это тяжело бьющий, но медленный боксёр. По сути — просто драчливый парень. Но победить Чисору нокаутом сложно, да и вообще победить его не просто. Он попортил много крови известным бойцам, а многие его поражения близкие или даже спорные. К бою с Александром Дерек подходит с серией из трёх побед. Чисора — хороший трештокер и умеет выводить оппонента из себя, что может сыграть ему на руку.

Александр Усик совсем недавно перешёл в супертяжёлый вес и провёл пока что один поединок с проходным соперником, которого победил досрочно в седьмом раунде. У Александра шикарная боксёрская работа ног, отличная школа бокса и прекрасная выносливость. Также Усик превосходит Чисору в росте и размахе рук.

Еще одним фактор, который может повлиять на результат — это тренировки в период коронавируса. Александр Усик постоянно поддерживал форму и был в лагере Василия Ломаченко, Дерек Чисора же тренировался время от времени, ожидая дату боя. Простой больше скажется на англичанине.

Мой прогноз простой. Я не вижу интриги в этом бое, но супертяжёлый вес на то и является королевским: здесь один удар может решить все. Если Чисора сможет попасть, то одержит победу. Если нет, бой закончится разгромной победой Александра Усика по очкам или техническим нокаутом в конце поединка.