Идан MagicaL Варданян, Кыялбек dream’ Тайиров и Андрей Ghostik Кадык собрали новый состав по Dota 2 для участия в открытых квалификациях онлайн турнира EPIC League. В состав также вошёл бывший игрок Cyber Legacy и Семен CeMaTheSlayeR Кривуля и Данил Bignum Шеховцов. Коллектив будет выступать под названием BuffPudge.

Ранее Идан MagicaL Варданян сообщил о том, что коллектив Cyber Legacy принял решение не выступать вместе и заявил об уходе из команды, однако Семен CeMaTheSlayeR Кривуля всё-таки вошёл в новый состав.

28 октября Epic Esports Events объявила о втором сезоне EPIC League по Dota 2 для европейских и СНГ-коллективов. Чемпионат состоится вместо второго сезона OMEGA League. Среди представителей СНГ-региона в турнире примут участие Virtus.pro и Natus Vincere. Открытые квалификации на турнир также присутствуют, каждая команда из пяти человек может принять участие 29 и 30 октября.

Состав BuffPudge: