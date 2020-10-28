Бразильская модель, обладательница титула «Мисс Бум Бум 2019» Сьюзи Кортес высказалась об уходе Жозепа Бартомеу с поста президента испанского футбольного клуба «Барселоны».

Фигуристка выложила в своем «Инстаграме» несколько фотографий с плакатом «Bartomeu Out» и обрадовалась уходу Бартомеу из клуба.

Кортес отметила, что прошел великий день для фанатов «Барселоны», ведь общими усилиями они смогли добиться ухода Бартомеу с поста президента крупнейшего мирового клуба.

«Теперь я уверена, что «Барселона» станет чемпионом всех турниров, в которых она участвует в сезоне-2020/21! Да здравствует «Барса», — написала Кортес.

Напомним, вчера Жосеп Бартомеу объявил о том, что покидает «Барселону» вместе со всеми членами совета директоров.