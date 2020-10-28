Комментатор студии Maincast Виктор GodHunt Волков поделился своим мнением об очередном переносе релиза одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077. Волков считает, что подобного рода переносы только раздражают людей.

Перенос Киберпанка 🙂 никогда не понимал зачем давать точные даты релиза при том что сотни игроделов уже факапились на этом. Допили все до идеала, а потом сделай как Apex и в один день взорвешь интернет. Анонсы , анонсов всех уже только драконят.

Ранее cоздатели игры объяснили причину переноса, им нужно подготовить девять тестовых версий Cyberpunk 2077 для каждой платформы. Главной сложностью к достижению этого результата является дистанционная работа из-за короновирусной пандемии.

Cyberpunk 2077 — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.