Российский фигурист, победитель Финала Кубка России Андрей Лазукин объявил о досрочном завершил сезон и прекратил тренировки.

Слова Лазукина цитирует агентство ТАСС. По словам фигуриста, на Кубке России он не выступит, а значит и на чемпионате России в Челябинске, поэтому получается, что он пропускает сезон-2020/21.

«Не успел восстановиться. Сейчас я не тренируюсь, смысла выходить на лед нет, полностью занялся своим восстановлением. Упражнения на закачку делаю и ударно-волновую терапию прохожу», — сказал Лазукин, подчеркнув, что на данный момент сроки восстановления непонятны, поскольку травма очень неприятная.

«О завершении карьеры речи не идет», — заключил Лазукин.

Напомним, ранее фигуристу была сделана операция на колене, ему диагностировали разрыв связок.