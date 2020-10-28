Игрок состава HellRaisers по Dota 2 Александр Nix Левин высказался на счёт текущей формы лучшей команды мира по версии ESL Team Secret. Левин считает, что киберспортивная команда достаточно много отдыхает и именно поэтому постоянно находится в тонусе.

Я знаю, что Team Secret не играет пракки вообще. Да и вообще она очень мало практикуется. Если там какой-то мейджор на носу, то тогда да, она там пару недель отыграет, попрактикуются. Puppey очень редко играет паблики. У него бывают периоды, что он туда может вообще не заходить несколько месяцев, максимум — понажимает кнопки в какой-то кастомке. И получается, что это время он тратит на жену, семью, быт какой-то.

Nix также сравнил iLTW и Nisha, оба этих киберспортсмена достаточно много времени проводят в рейтинговых матчах, однако после прихода в Team Secret Nisha объяснили, что необходимо больше отдыхать.

Team Secret выиграла восемь чемпионатов подряд, причём все из них коллектив выиграл со счётом 3:0, не дав никаких шансов своим соперникам.