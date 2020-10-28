Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл фигуриста из Китайского Тайбэя Джейсона Джунга в первом круге турнира АТР500 в Вене, Австрия.

Теннисисты провели 65 минут на центральном корте «Винер Штадхалле», счет по партиям 6:3, 6:1 в пользу Медведева.

Джунг за всю игру сделал 2 эйса, а также один раз ошибся на подаче. Медведев сделал 4 подачи навылет, а также допустил 3 двойных ошибки за игру.

Следующим соперником Медведева станет лучший теннисист матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Вашек Поспишил (Канада).

Во второй круг соревнований в Вене также прошел россиянин Андрей Рублев, он обыграл словака Норберта Гомбоша в двух сетах. Призовой фонд турнира АТР500 в Вене превышает 1,4 миллиона евро.