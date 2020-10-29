В четверг, 29 октября, в Москве состоится единственный матч регулярного чемпионата КХЛ.

Московский «Спартак» сыграет со столичным ЦСКА. «Спартак» свой последний матч проиграл череповецкой «Северстали» (3:4). До этого подопечные Олега Знарка с одинаковым счетом 4:1 переиграли СКА и «Сочи».

ЦСКА в последнем матче переиграл в гостях «Кунь Лунь (2:3). В последних пяти матчах армейцы Москвы одержали четыре победы. Единственное поражение потерпели на своем льду нижегородскому «Торпедо».

ЦСКА уверенно лидирует в Западной конференции с 34 очками. «Спартак» занимает восьмое место с двадцатью очками.

Встреча с ЦСКА состоится в Ледовом дворце в Москве. И начнется в 19.30 по московскому времени.