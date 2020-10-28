Российский футбольный арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 13-го тура Российской Премьер-лиги. Не так давно этот судья вылечился от коронавируса.

Информация о судейских назначениях на матчи 13-го тура РПЛ появилась на официальном сайте Российского футбольного союза.

Бригада Сергея Карасева обслужит встречу «Тамбова» и московского «Динамо», которая пройдет в воскресенье, 1 ноября, в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». Начало встречи «Тамбова» и «Динамо» назначено на 19:00 по московскому времени.

Ассистентами главного судьи на боковых линиях станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитров встречи назначен Евгений Буланов.

Арбитром VAR на этом матче выступит Игорь Панин, его помощником на VAR — Роман Усачев. Инспектор встречи — Николай Левников.