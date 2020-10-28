Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на матче подмосковных «Химок» и петербургского «Зенита» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

Информация о судейских назначениях на новый тур РПЛ появилась на официальном сайте Российского футбольного союза.

Главный арбитр матча «Химки» — «Зенит» — Алексей Матюнин, ему будут помогать арбитры на боковых линиях Николай Еремин и Илья Елеференко. Резервный судья встречи — Антон Анопа. Арбитром на VAR будет работать Сергей Иванов, его помощником на матче выступит AVAR Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.

Напомним, матч «Химки» — «Зенит» состоится в воскресенье, 1 ноября, начало встречи назначено на 14:00 по московскому времени. Зрителей на матче не будет по распоряжению губернатора Подмосковья.