Петербургский СКА начал домашний матч против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит в Петербурге на арене «Ледового дворца». Прямую трансляцию можно увидеть здесь.

В 2020 году эти команды встречались в товарищеском матче на турнире имени Пучкова в Петербурге. Тогда победу одержала команда Валерия Брагина со счетом 2:0.

В текущей домашней серии чемпионата КХЛ СКА одержал две победы и в одной встрече проиграл. Петербургские армейцы выиграли со счетом 5:1 у подольского «Витязя», затем уступили московскому «Спартаку» со счетом 1:4 и, наконец, выиграли у омского «Авангарда» со счетом 5:2.

Пекинский«Куньлунь» в предыдущем туре прервал серию из трех побед, проиграв на домашней арене московскому ЦСКА.