Португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем состоянии, а также раскритиковал ПЦР-тесты на коронавирус.

Напомним, находясь в сборной Португалии, Роналду сдал положительный тест на коронавирус, болезнь у футболиста протекает бессимптомно.

«Чувствую себя здоровым! Вперед, «Юве», — написал Роналду, выложив фотографию накануне матча «Ювентуса» и «Барселоны» в Лиге чемпионов. В комментариях к фото Роналду написал «ПЦР — полная ерунда», однако позже удалил комментарий.

Напомним, Криштиану Роналду мог принять участие в матче «Ювентуса» и «Барселоны» в Лиге чемпионов, если бы вчера вечером его ПЦР-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Футболист вновь сдал положительный тест, поэтому вынужден был остаться на карантине.