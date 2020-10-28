Аккаунт тренерского штаба группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме» был заблокирован, все фото и видео, размещенные в профиле, не отображаются для показа.

Отметим, еще вчера, 27 октября, аккаунт @teamtutberidze_ был рабочим, в нем появилось видео с 11-летним фигуристом группы Николаем Колесниковым, который выучил четверной сальхов. Ролик с исполнением прыжка сопроводили лаконичным хэштегом #двигаемсявперед.

О причинах блокировки аккаунта пока ничего неизвестно.

Также вчера, 27 октября, аккаунт группы Тутберидзе был замешан в скандале с приказами министерства спорта РФ. В профиле появилось поздравление фигуристки Анны Щербаковой с присвоением звания «Мастер спорта международного класса», в подтверждение этой новости был выложен отредактированный приказ министра спорта РФ, в котором замазали фамилию бывшей ученицы группы Алены Косторной.