Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала наличие ошибок арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак», которые повлияли на исход встречи.

Об этом сообщает портал РИА Новости. Большинством голосов ЭСК признала, что арбитр совершил в матче две результативные ошибки: в эпизоде с фолом Эсекьеля Понсе, после которого «Спартак» забил гол, а также в эпизоде с фолом на защитнике «Спартака» Самуэле Жиго, в котором Безбородов преждевременно дал свисток об остановке встречи.

Отмечается, что оценка работы Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак» будет пересмотрена, и это может сказаться на его дальнейших назначениях на игры.

Напомним, «Краснодар» проиграл «Спартаку» матч со счетом 1:3, после чего клуб подал жалобу на судейство в РФС.