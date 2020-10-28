Российский Футбольный Союз продолжает расследование по матчу РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином», в котором главным арбитром работал Михаил Вилков.

Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на источник в РФС.

В союзе отметили, что «Дело Вилкова» по итогам матча еще не закрыто, поскольку судья допустил серьезную ошибку. Переигровки матча быть не может, но внутреннее расследование продолжается.

«К нему также будут применены санкции. Также есть вопросы и к решению КДК по этому матчу», — заявили в РФС.

Напомним, игра «Краснодар» — «Рубин» прошла 17 октября, в первом тайме Вилков назначил пенальти в ворота «Рубина» после того, как мяч попал в руку игроку казанцев Илье Самошникову. Во время назначения пенальти судья нарушил протокол VAR, поскольку получил подсказку видеоассистента уже после того, как мяч был введен в игру.