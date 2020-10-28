Босниский киберспортсмен Никола NiKo Ковач присоединился к составу G2 по CS:GO. Ковач играл за FaZe Clan на протяжении последних 3,5 лет, а теперь будет выступать под одним тегом со своим двоюродным братом Неманией hunter Ковачем.

NiKo признался, что, вероятно, подвёл своим решением предыдущий коллектив, но нужно двигаться дальше. Также игрок в своём твиттере объявил, что рад присоединиться к составу G2 и сделает всё возможное, чтобы вывести команду в список лучших.

Я очень рад объявить, что присоединился к составу G2 Esports, и не могу передать, как счастлив, что буду играть с huNter и остальными ребятами. Я перешел в этот состав с целью вернуть команду в топ и остаться там. #G2WIN.

Помимо трансфера боснийского игрока из FaZe Clan также ушёл тренер Янко YNk Паунович. Из-за звёздности игрока, уход трансфера не привлёк большое внимание публики, однако не стоит забывать, что тренер является такой же ключевой фигурой, как и игрок. А в некоторых командах, например, Astralis, и вовсе ключевой.

YNk признался, что коллектив долгое время испытывал ряд сложностей и проблем в игре, которые наставник не смог решить. Паунович принял решение покинуть состав для того, чтобы FaZe Clan наняли нового тренера, который поможет клубу развиваться дальше и достигать лучших результатов.

Неманья HuNter Ковач искренне рад, что сможет сыграть со своим братом в одной команде. Ковач признался, что много лет шёл к данной цели.

Мечты стали реальностью — после многих лет напряженной работы я наконец-то буду играть с братом в одной команде. Это была моя первая и самая большая цель с тех пор, как я начал играть в CS:GO. Добро пожаловать, брат, давай поднимем несколько трофеев вместе! NiKo <3

Даже хорошие результаты на последних турнирах не остановили Николу NiKo Ковача от решительных действий. Видимо, его решение было подкреплено куда более серьёзными аргументами, чем краткосрочные выигрыши турниров.