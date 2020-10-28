Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение о том, что главный тренер команды Сергей Семак может быть уволен из клуба по ходу сезона-2020/21.

Слова Игонина цитирует портал «Чемпионат».

«Есть риск, что «Зенит» не доиграет этот сезон с Семаком у руля. Такой риск есть у всех. Глупо говорить о том, что можно полагаться на слова о кредите доверия», — сказал Игонин, подчеркнув, что много раз из уст руководителей клубов люди слышали такие слова, а происходило совсем другое.

По мнению Игонина, такие слова — это тоже правильная вещь, поскольку непонятно, как будет идти работа, если в руководстве скажут о поиске нового тренера.

«Все занимаются своим делом, а уж насколько — увидим по ходу», — заключил Игонин.

Напомним, «Зенит» сегодня, 28 октября, сыграет против «Боруссии» в Дортмунде.