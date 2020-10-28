«Краснодар» начал матч с лондонским «Челси» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Игра проходит в Краснодаре на одноименном стадионе. Прямую трансляцию встречи можно увидеть здесь.

В первом туре команда Мурада Мусаева на выезде сыграла вничью с французским «Ренном» со счетом 1:1. В составе краснодарского клуба голом отметился Кристиан Рамирес.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда разошлись миром с испанской «Севильей». Матч закончился со счетом 0:0.

На данный момент все команды группы Е имеют по одному очку, поскольку матчи первого тура завершились вничью.

Матч «Краснодар» — «Челси» судит бригада арбитров из Турции. Главным рефери матча назначен Али Палабыйык, его ассистентами выступают Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан.