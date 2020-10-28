Российский фигурист, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев высказался об отсутствии популярности мужского одиночного катания в России.

В сюжете Первого канала Алиев выразил желание, чтобы в России мужское фигурное катание было интересно зрителям так же, как и женское.

«У них уже схемы: кто-то там что прыгнул, кто куда перешёл и так далее. Хочется тоже такой небольшой трэш-ток или что-то такое», — отметил Алиев, подчеркнув, что ему хотелось бы, чтобы люди замечали и парней-фигуристов.

По мнению Алиева, в России все фигуристы-одиночники талантливые, поэтому в них нужно верить и болеть.

Напомним, на Первом канале в прямом эфире транслируются исключительно выступления девушек, программы мужчин, пар и танцоров на Кубке России по фигурному катанию можно увидеть только на сайте Первого канала.