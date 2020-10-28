Петербургский СКА обыгрывает китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ после первого периода. Игра проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу хозяев площадки.

На четвертой минуте встречи СКА открыл счет благодаря шайбе Кирилла Марченко. Отметим, шайба была заброшена в равных составах.

На 4-й минуте встречи СКА и «Куньлунь» получили по две минуты штрафа и играли 4х4. Миро Аалтонен ушел на скамейку штрафников за неспортивное поведение, а затем был удален Шимон Грубец за задержку игры. Позднее СКА получил возможность две минуты сыграть в большинстве из-за удаления Итана Верека.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь. В этой игре командам осталось сыграть еще два периода.