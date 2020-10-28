«Краснодар» выбрал стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Игра на стадионе «Краснодар» начнется в 20:55 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет найти здесь.

Место в воротах «Краснодара» займет Матвей Сафонов, в защите сыграют Александр Мартынович, Кайо Панталеан, Кристиан Рамирес, Евгений Чернов, в полузащите выйдут Игорь Смольников, Юрий Газинский, Кристоффер Олссон, в нападении выставлены Даниил Уткин, Тони Вильена, Маркус Берг.

В предыдущем туре «Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном» на выезде. Игра завершилась со счетом 1:1, в составе россиян отличился полузащитник Кристиан Рамирес. «Челси» сыграл вничью с «Севильей» в первом туре, поэтому все команды группы имеют по одному очку в таблице.