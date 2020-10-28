Академия московского футбольного клуба «Спартак» была закрыта на две недели из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией. Все игроки академии были отпущены по домам, тренировок в академии не будет две недели.

Отметим, на данный момент в Москве официально известно о 102 393 активных случаях заболевания коронавирусом. В городе от коронавируса вылечилось уже более 300 тысяч человек.

Матч основной команды московского «Спартака» в РПЛ против «Ростова», запланированный на 31 октября, состоится на «Открытие-Арене» со зрителями, однако встречу смогут посетить не более 2730 человек в связи с ситуацией по коронавирусу в городе.