Чемпион мира и Европы по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Сергей Шахрай выступил с критикой российских фанатов фигурного катания.

Слова Шахрая цитирует портал «Спорт-Экспресс». Эксперт заявил, что не согласен с высказыванием Ирины Слуцкой о том, что по степени неадекватности болельщиков фигурное катание уступает лишь футболу, поскольку они давно уже вышли на первое место.

По словам Шахрая, люди, которые не катались даже на юниорском уровне, не представляют, что такое — прыгнуть четверной прыжок, однако они уничтожают фигуристов в комментариях.

«Видимо, они считают, что, если спортсмен вышел на лед, то он обязан прыгнуть. Но не все так просто. Это требует массы усилий и таланта», — отметил Шахрай, подчеркнув, что фанаты ждут безошибочного катания каждый раз, ждут момента, чтобы кто-то ошибся, поэтому читать комментарии под статьями просто невозможно.

«Если ты любишь его, то к нему надо относиться с любовью. У нас же какая-то сплошная желчь, злость, оскорбления и огульная критика», — заключил Шахрай, добавив, что на один комментарий обычно приходится десять негативных.