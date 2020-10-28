Футбольный агент Мамука Джугели, который представляет интересы грузинского футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелия, рассказал о том, в каких европейских клубах может пробовать себя его подопечный через несколько лет.

В интервью ютуб-каналу Nobel Джугели заявил, что хочет, чтобы Кварацхелия играл в «Реале», поскольку ему еще в 15 лет кричали, что он будет звездой.

«Я верю, что он будет или в «Реале», или в «Баварии». Между прочим, Хвича ездил в «Баварию», его хотели там. В Волгограде я тебе контракт покажу», — рассказал агент, подчеркнув, что в Мюнхене полузащитника не взяли, решив, что еще посмотрят за его прогрессом.

«Я знаю, что он будет в таких клубах играть. «Барселона», «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Интер», «Милан», — сказал Джугели.