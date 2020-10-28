Петербургский СКА проигрывает китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» после второго периода в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На данный момент счет 2:1 в пользу клуба из Пекина. Матч проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца».

В концовке второго периода СКА умудрился пропустить сразу две шайбы. На 38-й минуте встречи в составе «Куньлуня» отличился Тайлер Вонг с передачи Тревора Мёрфи. На 39-й минуте шайбу в ворота СКА отправил Райан Спроул с передач Сергея Монахова и Игоря Ларионова.

Обе шайбы «Куньлуня» были забиты в равных составах.

В первом периоде СКА вел в счете засчет шайбы Кирилла Марченко в самом начале встречи.

Прямую трансляцию игры можно увидеть здесь, командам осталось сыграть еще как минимум один период.