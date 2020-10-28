Петербургский «Зенит» начал матч против дортмундской «Боруссии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, зрителей на матч не пустили из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

В первом туре команда Сергея Семака потерпела поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 1:2, а дортмундская «Боруссия» на выезде уступила римскому «Лацио» со счетом 1:3. «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Боруссия» — на четвертом, поскольку пропустила больше мячей в первом матче.

Главным арбитром матча «Боруссия» — «Зенит» выступает представитель Нидерландов Бьорн Кюйперс. На боковых линиях ему помогают Сандер Ван Рукел и Эрвин Зейнстра.