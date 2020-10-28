Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а также бронзовые призеры чемпионата мира Наталья Забияко/Александр Энберт выступят на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Об этом Nevasport сообщили организаторы мероприятия. Ледовое шоу пройдет 6-7 ноября на «ЦСКА-арене» в Москве. Ранее Туктамышевой и Забияко/Энберта не было в списке участников фестиваля.

Также с показательным номером ожидается выступление Михаила Коляды, однако на данный момент организаторы еще ведут переговоры с фигуристом.

Напомним, ранее было известно, что на гала-вечере фестиваля ожидается выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой с новым показательным номером «Эсмеральда», также свои номера покажут двукратные олимпийские чемпиона Татьяна Волосожар/Максим Траньков, чемпионы Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов, призер чемпионата Европы Артур Даниелян, семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, призеры чемпионата России Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.