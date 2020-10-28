Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на арене «Ледового дворца» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первом периоде СКА достаточно быстро открыл счет: на 4-й минуте шайбу в ворота соперника отправил Кирилл Марченко.

Во втором периоде СКА провел в лидерах почти 20 минут, однако в самом конце отрезка «Куньлунь» забросил сразу две шайбы: на 38-й минуте отличился Тайлер Вонг, а на 39-й — Райан Спроул.

В третьем периоде СКА предпринял попытку отыграться, а за две минуты до конца игры взял тайм-аут, но это не помогло сравнять счет.

Отметим, «Куньлунь» обыграл СКА впервые в истории Континентальной хоккейной лиги, ранее в этом противостоянии побеждал только СКА.