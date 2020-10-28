Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии».

Игра состоится сегодня, 28 октября, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало назначено на 23:00 по московскому времени, прямую трансляцию игры можно будет найти здесь.

Место в воротах займет Михаил Кержаков, в защите сыграют Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дуглас Сантос и Ярослав Ракицкий. В полузащиту главный тренер клуба Сергей Семак выставил Вендела, Вильмара Барриоса и Александра Ерохина, а также Далера Кузяева. В нападении сыграют Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

На скамейке запасных оказались вратари Александр Васютин и Андрей Лунев, защитники Данил Круговой и Данила Прохин, полузащитники Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, форварды Андрей Мостовой, Даниил Шамкин.