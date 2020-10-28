Российский фигурист, призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы пройти обследование из-за хронических болей в спине.

Сейчас фигурист находится во Всероссийском центре экстренной и радиационной помощи МЧС России имени А.М. Никифорова. Подробности о состоянии фигуриста сообщила тренер Светлана Соколовская, чьи слова цитирует ТАСС.

«Саша проходит плановое обследование с долго не проходившей болью в спине, она пока не отпускает», — сказала тренер, поблагодарив петербургских врачей за то, что взялись решать проблему.

Соколовская заявила, что Самарин надеется как можно скорее вернуться домой, чтобы возобновить тренировки и продолжить подготовку к главным стартам сезона.

Напомним, в этом сезоне Александр Самарин пропустил из-за травмы первый этап Кубка России в Сызрани.