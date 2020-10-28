«Краснодар» проиграл лондонскому «Челси» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В первом тайме Матвею Сафонову удалось спиной отбить пенальти после удара в штангу Жоржиньо, однако затем «Краснодар» пропустил от Каллума Хадсона-Одои на 37-й минуте встречи.

Во втором тайме судья вновь назначил пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой Александра Мартыновича, на 76-й минуте Тимо Вернер этот одиннадцатиметровый реализовал. На 79-й минуте счет в игре стал разгромным, гол забил Хаким Зиеш.

На 90-й минуте встречи четвертый мяч в ворота «Краснодара» забил Кристиан Пулишич.

Соперники «Краснодара» по группе «Ренн» и «Севилья» сыграют между собой позднее, их встреча начнется в 23:00 по мск.