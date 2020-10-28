Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поддержал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова после игры с «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Краснодар» на своем поле уступил «Челси» со счетом 0:4, два гола российский клуб пропустил из-за ошибок вратаря.

В своем телеграм-канале Губерниев отметил, что Сафонов провел не лучший матч, однако его не стоит ругать.

«И Лев Яшин ошибался, и шины его машины резали, и орали с трибун, а он выстоял! Матвей Сафонов все преодолеет и будет здорово играть в сборной России! Вперёд!», — написал Губерниев.

Напомним, Матвей Сафонов сумел отразить один пенальти в ворота «Краснодара» (Жоржиньо попал в штангу, а Сафонов сумел среагировать на отскочивший мяч), но затем пропустил по голу от Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Кристиана Пулишича и Каллума Хадсона-Одои.